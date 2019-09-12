Kedinin ayaklarını bağlayıp kemerine asan yolcuya tepki Antalya’da bir kedinin bacaklarını bağlayıp kemerine takarak belediye otobüse binen şahsa, otobüsteki yolcular tepki gösterdi.

Antalya’da bir kedinin bacaklarını bağlayıp kemerine takarak belediye otobüse binen şahsa, otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Olay, otobüs içerisinde tartışmaya dönünce, şoför otobüsü durdurup kediyi bağlayan yolcuyu otobüsten indirdi.

Olay, Lara istikametine giden LC07 levhalı 07 AU 0488 plakalı otobüsün içerisinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedinin bacaklarını bağlayıp ardından kemerine asarak halk otobüsüne binen şahıs, diğer yolcuların tepkisini çekti. Yolcular şahsın üzerine yürüyerek kediyi bırakmasını istedi. Kediyi bağlayan yolcuysa tepki gösterenlere aldırış etmeden yolculuğuna devam etmek istedi. Adı öğrenilemeyen yolcu, tepkilerin artması üzerine, "Veterinere tedavi ettirmek için bin lira para verdim. Kedi benim. Onu alırsanız kendimi öldürürüm" diye bağırdı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine otobüsü durduran şoför, kedi ile yolculuğun yasak olduğunu ileterek yolcuyu otobüsten indirdi.

Otobüsteki vatandaşlar ve Antalya Candost Derneği, şahıs hakkında polise şikayette bulundu.

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