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Kedilere kötü muamele yapan kişinin akıl sağlığı incelenecek

İstanbul'da içinde yavruların bulunduğu kedi evini fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:55
Kedilere kötü muamele yapan kişinin akıl sağlığı incelenecek

Fatih A, Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin alt katındaki iş yerinin önünde, içinde 3 yavru kedinin bulunduğu kedievini fırlattı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Fatih A'yı gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinde söz konusu alışveriş merkezindeki bir kafeteryanın sahibi olduğunu belirtti.

'İŞ YERİMİN ÖNÜNE SÜREKLİ KEDİLER GELİYOR'

Kendisine ait iş yerinin müdürünün "bahçede pire olduğunu ve müşterilerin bu yüzden kalkıp gittiğini söylediğini" anlatan Fatih A, "İş yerimin önünde sürekli kediler geziyor. Bununla ilgili alışveriş merkezi yönetimine şikayette bulunmama rağmen, gereğini yapmadılar. Ben orada gıda üzerine iş yapıyorum. Sağlık ve hijyen açısından bu durum benim için önemli. 1 Mayıs'ta iş yerimin orada üstü kapalı bir kutu olduğunu gördüm. Kutuda büyük bir kedi görünce, irkilerek kutuyu geri bıraktım. Kedi orada dolaşmaya başladı." dedi.

'İÇİNDE KEDİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM, YAPMAZDIM'

Şüpheli Fatih A, kutunun içerisinde bir şey var mı diye ayağıyla kutuya vurduğunu, daha sonra eline alarak kutuyu savurduğunu, 2 Mayıs'ta alışveriş merkezi yönetiminin kendisini aradığını ve kedi öldürdüğünü söylediğini aktararak, "Ben böyle bir şey yapmadığımı söyledim. Benim savurduğum kutunun içerisinde yavru kedi varmış. Ben bu kutunun içerisinde yavru kedi olduğunu bilmiyordum. Bana kedinin öldüğünü söylediler ancak bana kedi ölüsü göstermediler. Sadece ağzından yaralanmış bir kedi fotoğrafı gösterdiler. Benim 4 yaşında çocuğum var. Ben bir yavru kedinin canına kastedecek bir insan değilim. İçinde kedi olduğunu bilseydim, böyle bir şey yapmazdım. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Savcılık, şüpheli Fatih A'nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

AA

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:55
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