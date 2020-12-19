'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, 21 Aralık'ın satanistlerin ayin günü olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokak kedilerinin sayılarında bir azalma fark ettikleri takdirde konuyu emniyete bildirmelerini istedi.

Ersoy, "Satanistlerin başta kedi olmak üzere çeşitli hayvanların kurban edilip kanlarını içtiklerini biliyoruz. Çünkü kedilerin güçlü varlıklar olduğunu, başka alemlerle ilişkili olduklarını düşünüyorlar. Bu sıralarda kedileri sahiplenmek isteyen çok kişi oluyor. Bizim sahiplendirmek için ilan açtığımız kedilere, söz konusu satanistler ayin için sürekli telefon açıyor. Biz bu durumu bir şekilde anlıyoruz. Herkesi uyardım. Bu kişilerin kedileri toplamalarını önlüyoruz. Çünkü özellikle temiz kan olması için aşıları tamamlanmış, temiz hayvanları, yani bizim ilanlarımızı tercih ediyorlar" dedi.

"Bunu araştırmak da emniyete düşer"

Bir evcil hayvan satan işletmenin toplu kedi alım- satımı için açtığı ilanı sosyal medya üzerinden gördüğünü ve çok dikkat çekici bulduğunu belirten Ersoy, "Bir petshopun böyle ilan açması hiç etik değil. Petshoplar sadece ticari olarak baktığı için, toptan aldığı kedileri bu ayinler için yönlendirebilir. Zaten petshoplarda hayvanlara ticari meta olarak bakıldığı için sevgisiz ortamlarda bulunuyorlar. Bu toplu halde alım- satımların satanistler ayiniyle ilgili olabileceği, bizim aklımıza geldi. Bunu araştırmak da emniyete düşer" diye konuştu.



Ersoy, "Birçok kişinin, 10-15 kedinin birden yok olduğunu söylemesi dikkat çekici bir nokta. Vatandaşlardan bunları fark ettikleri anda polise haber vermelerini istiyorum. Örneğin ben, balkonda otururken bir adamın kuş sesi gibi ses çıkarttığını ve kedileri kendine çekerek topladığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Vatandaşlardan bu konuda uyanık olmasını istiyorum" dedi.



Vatandaşlar kedilerin azaldığını söylüyor

Marmaris ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı işleten Nazlı Bilmen, "Ben daha önce dükkanımın önünde yaklaşık 10 kedi beslerken, şimdi 3-4 kedi görüyorum. Kediler bir anda ortadan kaybolmaya başladılar. Neden olduğunu anlayamadık ama bir gelen kediyi bir daha görmüyoruz. Burası zaten kedi sever bir bölge. Çoğumuz onlara yemek veriyoruz ama artık verdiğimiz yemekler bile sokakta kalıyor. Kedilerin neden kaybolduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben Armutalan'daki evimde de besliyorum ve orada da kedi sayılarında müthiş bir düşüş var" dedi.



Vatandaşlardan Sıla Melike Falat ise, son 2 aydır kedileri sokaklarda ölü halde bulduklarını dile getirerek, "Neden bilmiyorum ama kesin zehirlemişlerdir. Toplumumuzda bu konuda bir bilinç yok. Biz kedilerin sokak köşelerinde öldüğünü görüyoruz. Özellikle son 2 aydır buna çok rastlar olduk" dedi.



Bir diğer vatandaş Beste Önzehir ise, "Kedilerin sayısında bir azalma olduğunu gözlemliyorum. Buradaki hayvan severler ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama bazı insanlar kedilerden hiç haz almadığı için bir şekilde zehirliyor, bir yerlerini kesiyor. Ana yolda falan ölen kedileri çok görüyoruz" dedi.