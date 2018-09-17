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Kedicikten akıl almaz Adnan Oktar itirafı: Aşık gibi bakmayana...

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'la ilgili skandallar zinciri bitmek bilmiyor. Örgüt içerisinde 'kedicik' olarak adlandırılan kadınlardan biri olan Ayça Pars, "Adnan Oktar kendisine aşık gibi bakmayana işkence yapardı" dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 23:01
Kedicikten akıl almaz Adnan Oktar itirafı: Aşık gibi bakmayana...

Adnan Oktar örgütündeki "bacılar" grubunun en kıdemlisi Ayça Pars, örgüte ait tüm bilinmeyenleri anlattı, şok itiraflarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Adnan Oktar örgütünde televizyon ve internet yayınlarının başındaki kişi Ayça Pars, örgütle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu.

"KIZLARI YERDE SÜRÜKLER, SAÇLARINI KAZIRDI"

30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atardı. Dayak derken sadece tokat değil. Yerde sürüklerdi, saçlarını kazırdı. Bir bayanı küçük düşürecek her şeyi yapardı. Bu şiddete yüzlerce kez şahit oldum.

"DİNİ YAPI, SADECE GÖSTERMELİK"

Din görüntüsü altında bir çok sapkınlık yapıldı. Örgütte sadece göstermelik bir dini yapı var. İçerde olanlar çok daha farklı. Hücre sistemi vardı. Birinin yaptığını diğerleri bilmezdi. Başta her zaman Adnan Oktar vardı. Onun direktifleri emir hükmündeydi.

KENDİSİNE AŞIK GİBİ BAKMAYANA, YAYIN ARASINDA İŞKENCE YAPILIRDI

Bayanların kendisine aşıkmış gibi bakmalarını isterdi. Onu ne kadar sevdiklerini, ona yönelik güzel sözler söylemelerini isterdi. Bayanlardan biri eğer ona aşıkmış gibi bakmazsa, yayında "Biz 5 dakika ara verelim" der, yayına ara verdirip ona işkence yapılırdı. Kameralar kapatılır, yediği yemek kafasından aşağı dökülür, saçlarını makasla keser hatta eliyle yolar, üstüne hakaretler ederdi.

PARANOYAK DAVRANIŞLARI VARDI

Kızı yanına çağırıp, parmağıyla nabzına bakardı. Kızın korkudan nabzı yükselince, "Bak beni nasıl seviyor. Dokununca nabzı yükseldi" derdi. Ağlamaktan gözleri şişen kızlara, "Bana aşkla bakıyor. Bakınca gözleri doluyor" derdi.

ÖRGÜTTEKİ TÜM KADINLARI KENDİNE CARİYE YAPTI

Ciddi bir mehdi saplantısı vardı, şehvet ve lüks düşkünüydü. Paranoyaktı. Herkesi satabilecek kadar güvenilmez biriydi.

KÜÇÜK KIZLARI YAYINDA GÖSTERMEZDİK

Örgüte 15-16 yaşında kızlar da geldi. Stüdyoya gelen küçük kızları yayında göstermezdik.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 23:01
  1. Ayça Pars
  2. Adnan Oktar
  3. kedicik

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