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"Kedi sesi" ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! "Nefes al kurban olurum"

Düzce'de "kedi sesi" ihbarına giden itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü vaziyette buldukları kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
"Kedi sesi" ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! "Nefes al kurban olurum"

Düzce'de vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü halde bulunan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Uzunmustafa Mahallesi 848. Sokak'tan gelen "kedi sesi" ihbarını değerlendirmek üzere olay yerine gitti.

"Nefes al kurban olurum"

Kedinin sesini takip eden ekipler, vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü olan yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye Müdürlüğünün basın mensuplarıyla paylaştığı görüntülerde, itfaiye erinin toprağı kazarken "Nefes al kurban olurum." sözleri dikkati çekti.

Görüntülerde ayrıca ekiplerin kedi yavrusunu topraktan çıkardığı ve koruma altına aldığı da görülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
  1. itfaiye ekipleri
  2. Düzce Belediyesi
  3. kedi sesi
  4. İtfaiye Müdürlüğü

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