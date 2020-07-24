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Kedi necis midir? Evde kedi beslemek namaza mani olur mu?

Üzerinizde kedinin kılının bulunması veya kedininin elinizi yalaması namaza engel değildir.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 00:46:00 -
Kedi necis midir? Evde kedi beslemek namaza mani olur mu?

Üzerinizde kedinin kılının bulunması veya kedininin elinizi yalaması namaza engel değildir. Eti yenmeyen hayvanların idrarları, ağız salyaları ve tersleri, galiz necâsetten sayılmıştır. Ancak eti yenmeyen hayvanlardan çaylak, kartal, atmaca gibi kuş cinsinden olanların pislikleri, hafif necâsetten sayılmaktadır.

Eti yenmeyen hayvanlardan, sadece kedinin salyası ve artığı temiz kabul edilmiştir.

Kedi, insanlarla çok düşüp kalktığından, ev eşyasına her zaman dokunduğundan ve insanın elini, ayağını, elbisesini.. yaladığından, insanlara güçlük olmaması için, Allah Teâlâ onun salyasını ve ağzını pis saymamıştır. Böylece biz kullarına büyük bir kolaylık kapısı açmıştır. Nitekim Resûlüllah Efendimiz (asm), bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

"O (kedi) pis değildir. Ancak o sizin etrafınızda çok dolananlardandır." (Nesâî, Tahara, 54; İbn Mâce, Tahara, 32)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

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