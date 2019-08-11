0553 313 94 23

Kedi evinin onarımını yaparak ceza almaktan kurtuldu

Manisa’da bir kadın ve erkek arasında yaşanan tartışma uzlaştırıcı eşliğinde tatlıya bağlandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:00
Kedi evinin onarımını yaparak ceza almaktan kurtuldu

Manisa’da bir kadın ve erkek arasında yaşanan tartışma uzlaştırıcı eşliğinde tatlıya bağlandı. E.Ç. isimli kadın şikayetçi olduğu adamın kedi evi yaptırma sözüne karşılık şikayetinden vazgeçerek hem adamın ceza almasını engelledi hem de kedilerin daha geniş ve rahat bir kedi evine kavuşmasını sağladı.


Manisa’da hayvansever bir kadın, çıkan tartışma sonrası şikayetçi olduğu adamla kedi evinin onarımını yaptırması karşılığında uzlaştı. Şüpheli A.Ç., kedi evinin bakım ve onarımını yaptırarak ceza almaktan kurtulurken yenilenen kedi evi 8 Ağustos Dünya Kediler Günü’nde kedilerin hizmetine girmiş oldu.


Manisa’da bir hayvansever olan müşteki E.Ç. isimli kadın yaşanan tartışma sonrası A.Ç. isimli adamdan şikayetçi oldu. Konu, dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı tarafından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırmacı Mücahid Kubat tarafından yürütülen görüşmeler sonrası, A.Ç.’den şikayetçi olan,hayatını sokak hayvanlarının beslenmesi, bakım ve tedavisine adayan ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden hayvan koruma gönüllüsü belgesi olan hayvansever E.Ç., Manisa İŞKUR otoparkının bitişiğinde yer alan kedi evinin genişletilmesi ve açık olan alanların kapatılması karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti.


Böyle güzel bir girişime katkı sunacağı için mutlu olacağını ifade eden şüpheli A.Ç. yapılan teklifi kabul etti. 8 Ağustos Dünya Kedi Gününde, kediler yenilenmiş, genişletilmiş, üzeri kapatılmış evlerine kavuştu.


Uzlaştırmacı Kubat, "Yanlış bir anlama ve yanlış anlaşılma kaynaklı yaşanan tatsız bir hadise sonucu geldiğimiz noktada uzlaşılarak hayırlı bir işe vesile olundu. Toplumsal barışa örnek olması ümidiyle taraflara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Uzlaştırmaların yüzde 85’i olumlu sonuçlanıyor


Uzlaştırmanın, hızlı sonuca ulaşılan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu kaydeden Kubat, "Uzlaştırma kapsamındaki dosyaların yüzde 85’e yakını olumlu sonuçlanmaktadır. Uzlaşma sonucu şikayetçi tarafın talebi çabucak yerine getirilirken, şüpheli taraf da ceza almaktan ve adli sicil kaydının bozulmasından kurtulmaktadır. Devlet ise gereksiz adli süreçler ile zaman, emek ve işgücü kayıplarının önüne geçmektedir. Uzlaşma ile tüm taraflar kazanmaktadır.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et ile birlikte bunları asla yemeyin! İşte Kurban etiyle beraber yenmeyecek yiyecekler...
    1. Et ile birlikte bunları asla yemeyin!..
    2. Bursa’da kurban blançosu
    3. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 400 kişi..
    4. Küçük çocuk arkadaşının terliğini..
    5. DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin..
    6. Kontrolden çıkan otomobil alt geçidin..
    7. Diyarbakır’da korkutan yangın, 4 katlı..
    8. Yedek astsubaylık için başvuru nasıl..
    9. Arjantin'de bayram namazı
    10. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman..
    11. ABD'de Kurban Bayramı namazı
    12. Sudan'da fiyatlar artsa da hayvan..
    13. "Fırat'ın doğusunda da YPG, PKK'yı..
    14. Kavurma tarifi Kavurma pişirmenin püf..
    15. Zarif'ten İsrail polisinin Mescid-i..
    16. Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'da..
    17. BM'den Aden bilançosu: 40 sivil öldü
    18. Terim, İtalya'da oynayan Türk..
    19. Baraj gölünde boğuldu
    20. DERLEME - Yurt genelinde acemi..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?