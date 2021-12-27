  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ata yurdunda '28 Şubat' zulmü! Başörtüsünün ardından uzun etek de yasaklandı

Elon Musk'tan ilginç çıkış: Metaverse hile, benim çipim daha güvenli!

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! CHP'li İzmir Belediyesi'nden insan canını hiçe sayacak karar!

İtalyanlar rahatsız: Erdoğan muazzam bir bağlantı kurdu, Türkiye Afrika'nın tahtına oturdu!

İbrahim Kalın da konuşma yapacak! Chicago'da başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ödüllerle zorbaların işlettikleri tezgahları dağılmıştır

Sanatçı dediğin böyle olur! Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz

Harekete geçildi! İBB'deki bazı çalışanlar için özel teftiş

Pakistan-Afganistan sınırında tehlikeli gerilim! Havan mermisi yağdırdı
Kadın - Aile Kedi dili pasta nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kedi dili pasta nasıl yapılır?

Lezzet dolu sofralarınıza keyif katması dileğiyle...

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:06:00 - 2021-12-27 10:17:58
Kedi dili pasta nasıl yapılır?

Kremalı Kedi Dili Pastası (Çok Hafif ) Tarifi

Malzemeler

  • 1 paket 24’lü kedidili bisküvi
  • 1 su bardağı süt ıslatmak için
  • Kreması için;
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 poşet toz krem şanti

Üzeri için;

  • 1 paket çikolata sosu
  • 2,5 su bardağı süt

Kedi dili pasta nasıl yapılır?

Kremayı yapalım. Önce tencereye süt, un, toz şeker, nişasta koyup karıştıralım. Kaynayınca altını kapatıp, vanilya ve toz krem şantiyi ekleyip, 2-3 dakika çırpalım. Büyük dikdörtgen borcama kedidillerini önlü arkalı süte batırıp şekerli kısmı üste gelecek şekilde sıralayalım. Üzerine kremayı dökelim. Bir paket çikolata sosunu ölçüsüne göre pişirip ılıyınca üzerine dökelim. En az 5-6 saat dinlendirip servis edelim. Bir gece önceden yapılırsa, daha güzel olur. Afiyet olsun.

Diğer önerimiz ise; Ekler tarifi

Ekler Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Hamuru için;

  • 1 su bardağı su
  • 50 gr margarin
  • 3 en fazla 4 adet yumurta
  • 5-6 kaşık un (tepeleme)
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tutam tuz

Kreması için;

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı  şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Çikolatası için;

  • 2 paket bitter çikolata
  • 25 gr margarin
  • Yarım çay bardağı su

Yapılışı

Öncelikle kremamızı yapıyoruz. Vanilya ve krem şanti hariç tüm malzemeleri topaklanmadan çırparak pişiriyoruz. Pişen kremaya vanilyayı ekleyerek soğumaya bırakıyoruz.Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri koyarak eritiyoruz. Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatarak unu ekliyoruz. Kıvamı cıvık olursa az un daha ekliyoruz (topaklanmamasına dikkat edin) Daha sonra ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişiriyoruz. Derin bir kaba yayarak eli yakmayacak dereceye gelene kadar bekliyoruz. Bir kaba yumurtaları kırıyoruz. Yavaş yavaş ılıyan hamura katıyoruz (kıvamı çok akışkan olmayacak) Hamuru bir poşet yada sıkma torbasına alarak önceden yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.(en az 20 dakika hiç kapağını açmayın, yoksa söner) Üzeri kabuklaşınca fırından çıkartıyoruz. Soğuduktan sonra soğuyan kremaya krem şantiyi ekleyerek çırpıyoruz. Eklerin içini dolduruyoruz. Çikolata sosunu benmari usulü eritiyoruz. Kreması doldurulmuş ekleri çikolataya bandırarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.

Ekler kaç kalori 1 adet?

Mini ekler: 72 kcal. 1 adet büyük ekler: 268 kcal. 1 porsiyon ekler: 191 kcal.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Gündem

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Batı'nın fonladığı hayvan derneklerinin başını çektiği, sokaklardaki köpeklerin toplanmasına karşı çıkan ve "çocuklar ölürse ölsün ama hayva..
'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya
Gündem

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

Kendi ülkesinde başıboş köpeklerin gezmesinin yasak olduğunu unutarak Türkiye’de gezen başıboş köpekleri önemli bir olaymış gibi #SokakHayva..
Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü
Yaşam

Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü

Sivas'ta yapılacak Kış Festivali kapsamında dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde variller içinde ateş yakıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay