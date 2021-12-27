Kremalı Kedi Dili Pastası (Çok Hafif ) Tarifi

Malzemeler

1 paket 24’lü kedidili bisküvi

1 su bardağı süt ıslatmak için

Kreması için;

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 poşet toz krem şanti

Üzeri için;

1 paket çikolata sosu

2,5 su bardağı süt

Kedi dili pasta nasıl yapılır?

Kremayı yapalım. Önce tencereye süt, un, toz şeker, nişasta koyup karıştıralım. Kaynayınca altını kapatıp, vanilya ve toz krem şantiyi ekleyip, 2-3 dakika çırpalım. Büyük dikdörtgen borcama kedidillerini önlü arkalı süte batırıp şekerli kısmı üste gelecek şekilde sıralayalım. Üzerine kremayı dökelim. Bir paket çikolata sosunu ölçüsüne göre pişirip ılıyınca üzerine dökelim. En az 5-6 saat dinlendirip servis edelim. Bir gece önceden yapılırsa, daha güzel olur. Afiyet olsun.

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Ekler Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı su

50 gr margarin

3 en fazla 4 adet yumurta

5-6 kaşık un (tepeleme)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Kreması için;

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Çikolatası için;

2 paket bitter çikolata

25 gr margarin

Yarım çay bardağı su

Yapılışı

Öncelikle kremamızı yapıyoruz. Vanilya ve krem şanti hariç tüm malzemeleri topaklanmadan çırparak pişiriyoruz. Pişen kremaya vanilyayı ekleyerek soğumaya bırakıyoruz.Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri koyarak eritiyoruz. Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatarak unu ekliyoruz. Kıvamı cıvık olursa az un daha ekliyoruz (topaklanmamasına dikkat edin) Daha sonra ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişiriyoruz. Derin bir kaba yayarak eli yakmayacak dereceye gelene kadar bekliyoruz. Bir kaba yumurtaları kırıyoruz. Yavaş yavaş ılıyan hamura katıyoruz (kıvamı çok akışkan olmayacak) Hamuru bir poşet yada sıkma torbasına alarak önceden yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.(en az 20 dakika hiç kapağını açmayın, yoksa söner) Üzeri kabuklaşınca fırından çıkartıyoruz. Soğuduktan sonra soğuyan kremaya krem şantiyi ekleyerek çırpıyoruz. Eklerin içini dolduruyoruz. Çikolata sosunu benmari usulü eritiyoruz. Kreması doldurulmuş ekleri çikolataya bandırarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.

Ekler kaç kalori 1 adet?

Mini ekler: 72 kcal. 1 adet büyük ekler: 268 kcal. 1 porsiyon ekler: 191 kcal.