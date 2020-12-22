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Ekonomi Keçirören'de 191 park yenilendi, 30 yeni park inşa edildi
Ekonomi

Keçirören'de 191 park yenilendi, 30 yeni park inşa edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Parklarımızı çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank, çardak ve yeşil alanlarla donattık. Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:43:07 -
Keçirören'de 191 park yenilendi, 30 yeni park inşa edildi

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'de 514 park olduğunu belirterek, "Bunlardan 191'ini son 1,5 yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de olduğunu kaydetti.

Keçiören'de 514 park olduğunu bildiren Altınok, "Bunlardan 191'ini son 1,5 yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Keçiören'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yeni inşa edilen parklarda özellikle ağaçlandırma alanları oluşturulduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Parklarımızı çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank, çardak ve yeşil alanlarla donattık. Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptık. Ağaç türünden ise 109 bin 985 adet fidanı toprakla buluşturduk. Dikimini gerçekleştirdiğimiz çoğu parkımızda kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullandık."

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin Bağlum'a yapılacağını da bildiren Altınok, "436 bin metrekarelik alana yapacağımız Millet Bahçesi, Ankara'nın nefes alacağı alan haline gelecek. Burası büyük bir rekreasyon noktası olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Böylece Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği'nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Bu projemiz, Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak." ifadelerini kullandı.

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