Keçiova Camii’ni korumak için 4 bin Müslüman can verdi' Fransa’nın Cezayir’deki katliamlarının şahidi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun 11 Ekim'de yerel basına verdiği röportajda, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge dönemi sırasında Cezayir'de işlediği suçları anlattı. Cumhurbaşkanı Tebbun, "Fransa, bizi 132 yıl boyunca sömürdü ve bu sürede birkaç güzel sözle silinemeyecek vahşi suçlar işlendi. Bazı aşiretler ve aileler, çocuklara varılana kadar bütünüyle öldürüldü" dedi. Osmanlı döneminde inşa edilen başkent Cezayir'in merkezindeki Kasaba bölgesinde bulunan Keçiova Camii'nde, caminin kiliseye çevrilmesine karşı çıkmak üzere toplanan yaklaşık 4 bin kişinin Fransa sömürge yönetimince öldürüldüğünü aktaran Tebbun, "İnsanlara, (Fransa'nın) Keçiova Camii'nde yaptıklarını sorun. Orada bulunan 4 bin kişinin etrafını sardılar ve top atışıyla öldürdüler" ifadelerini kullandı.

Başkent Cezayir'de "Eski Şehir" olarak bilinen ve bugün dünya kültür mirası listesinde bulunan Kasaba (Casbah) bölgesinde yer alan Osmanlı mirası Keçiova Camii, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520'de inşa ettirildi.



Mescit, 1792'de Cezayir Dayılarından Hasan Paşa tarafından genişletilerek daha büyük bir ibadethane haline getirildi. Cezayirli tarihçilere göre, Fransız sömürge yönetimi 1832'de söz konusu camiyi katedrale çevirmek istedi. Buna karşı çıkan yerel halk, Keçiova Camii'nde nöbet tutarken, Fransız birlikleri camiyi içeridekilerle birlikte top atışına tuttu. Bazı kaynaklara göre, burada yaklaşık 4 bin kişi öldürüldü, camideki mushaflar da yakıldı. Sonrasında silah deposu ve piskopos lojmanı olarak kullanılan cami, Fransızlar tarafından 1844'te yıkılarak yerine katedral inşa edildi.



1962'de ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla Cezayirliler ilk cuma namazını burada kıldı. Cami, 2003'te yaşanan depremde aldığı hasar nedeniyle 2008'de ibadete kapatıldı.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), restorasyonunu üstlenmesinin ardından cami 2018'de yeniden ibadete açıldı