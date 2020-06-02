Keçiören'in yeni maskotları "midilli, maymun ve valabi"

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, midilli, maymun ve valabi türü kangurunun dünyaya getirdiği minik yavrulara ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınması ve Kovid-19 önlemlerinin park ve bahçelerde tedbirli olarak kaldırılmasıyla birlikte doğal yaşama hasret kalanların uğrak noktası haline gelen Keçiören Doğal Yaşam Parkı, yeni üyeleriyle ilgi odağı oldu.

Burada bulunan 2,5 aylık midilli, 6 aylık maymun ve 28 günlük olan valabi kangurusunun yavruları ise ziyaretçilerin maskotu haline geldi.





- "Parkta birçok türde canlı var"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, midilli yavrusuna "Doru", maymun yavrusuna "Kiçi" isminin verildiğini belirterek, henüz 28 günlük olan valabi yavrusuna da isim düşünüldüğünü aktardı.

Keçiören Doğal yaşam Parkı'nda birçok hayvan türünün bulunduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:



"Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte ilçemizde bulunan park, bahçe ve ören yerlerine ilgi de arttı. Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde bulunan Doğal Yaşam Parkımız 2,5 aylık midilli, 6 aylık maymun ve 28 günlük olan valabi kangurumuzun heyecanını yaşıyor. Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlı var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken, diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Hayvan çeşitliliğini artırdığımız parkımızı, girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk."