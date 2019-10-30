Keçiörengücü Siirt İl Özel idaresi Spor kupa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Keçiörengücü, sahasında Siirt İl Özel idaresi Spor'u konuk etti. Peki, Keçiörengücü Siirt İl Özel idaresi Spor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Keçiörengücü Siirt İl Özel idaresi Spor maç sonucu...
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Keçiörengücü, sahasında Siirt İl Özel idaresi Spor'u konuk etti. Peki, Keçiörengücü Siirt İl Özel idaresi Spor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Keçiörengücü Siirt İl Özel idaresi Spor maç sonucu...
Keçiörengücü Siirt İl Özel idaresi Spor kupa maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Keçiörengücü sahasında, Siirt İl Özel İdaresi Spor'u 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Berkay Daban xx
Keçiörengücü
:Muhammed Birkan Tetik xx, Rdıvan Şimşek xx, Cihan Can xx, Idrissa Diarra xx, Soner Gönül xx, Hasan Bilal x (Cem Ekinci dk. 77 xx), Burak Aydın xx (Levy Madinda dk. 60 x), Erdem Beytaş xx, İshak Çakmak xx, Diabang Dialiba xxx (Theo Mendy dk. 90+1 ?), Abdulkadir Kuzey xx
Yedekler: Boran Güngör, Erdi Dikmen, Abdulkadir Kokrut, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Siirt İl Özel İdaresi Spor
Ahmet Taş xx, Muhammet Ekrem Kurt x, Burhanettin Sever x, Turgut Delen x, Sezer Kahraman xx, Hamit Kılıç x (Harun Koç dk. 45 x), Devran Çamurdaş x (Mehmet Şirin Soydan dk. 54 x), Barış Arslan xx, Celal Geyik xx, Samet Taş x (Yusuf Efil dk. 69 x), Ömer Erel xxx
Yedekler: Burhan Ahmetoğlu Serdar Sömer, İslam Altunkan, Görkem Dalmaz
Sarı Kartlar: Erdem Beytaş (Keçiörengücü), Burhanettin Sever, Mehmet Şirin Soydan, Muhammet Ekrem Kurt, Celal Geyik (Siirt İl Özel idaresi Spor)
Goller: Ömer Erel (dk. 13) (Siirt İl Özel idaresi Spor), Diabang Dialiba (dk. 15), Cem Ekinci (dk. 90 ve 90+1) (Keçiörengücü)