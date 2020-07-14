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Spor

Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:52:24 -
Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, İshak Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından İshak Çakmak ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak, Keçiörengücü ile bu sezon TFF 1. Lig'de 26 maça çıktı.

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