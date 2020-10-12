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Aktüel Keçiören'de "organik köylü pazarı" gelir kapısı oldu
Aktüel

Keçiören'de "organik köylü pazarı" gelir kapısı oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemizde organik köylü pazarı kurulması için imkan sağladık. Çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:57:46 -
Keçiören'de "organik köylü pazarı" gelir kapısı oldu

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Keçiören'in 3 farklı noktasına "organik köylü pazarı" kurdu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, ilçedeki çiftçilere sağladığı tohum ve fide desteğinin ardından şimdi de üretilen ürünlerin satışı için organik köylü pazarı kurulması amacıyla Ayvalı Fatih, Aktepe Perşembe ve Bağlum Pazar alanlarını çiftçilere tahsis etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması için ilçemizde organik köylü pazarı kurulması için imkan sağladık. Çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören'de organik tarımsal üretimi teşvik ederek vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesine imkan sağladıklarını kaydeden Altınok, çiftçilere verilen desteklerin her geçen yıl artarak devam edeceğini bildirdi.


- "Tarım stratejik konuma sahip"


Keçiören'i, organik tarımsal üretimin merkezi haline getirmek için büyük bir yol katettiklerini vurgulayan Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırıyoruz. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı gelecek nesillere miras olarak bırakacağız. Çiftçilerimize destek olarak verdiğimiz tohumlar ata tohumudur, organiktir ve daha lezzetlidir. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Dolar, avro, nükleer silahlar, biyolojik silahlar işe yaramıyor. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tarım daha stratejik bir konuma geldi. Köylülerimize her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Köylerimizi Türkiye'de örnek hale getireceğiz."

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