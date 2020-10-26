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Aktüel Keçiören'de doğal yaşama yoğun ilgi
Aktüel

Keçiören'de doğal yaşama yoğun ilgi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı şehrin stresli ortamından bir nebze de olsun uzak tutabilmek için Doğal Yaşam Parkımızdaki canlı çeşitliliğimizi artırdık"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:21:04 -
Keçiören'de doğal yaşama yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yüzlerce tür canlının çocukların ve ailelerin ilgi odağı olduğunu bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altınok, "Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı şehrin stresli ortamından bir nebze de olsun uzak tutabilmek için Doğal Yaşam Parkımızdaki canlı çeşitliliğimizi artırdık. Çocuklarımızın doğayı tanımaları, canlıları doğal ortamlarında görmeleri ve hayvan sevgisini içselleştirmeleri için doğal yaşam parkımızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Birçok tür canlı bir arada

Altınok, Keçiören'de bulunan Doğal Yaşam Parkı birçok türden canlıya ev sahipliği yaptığını ve buradaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını kaydederek, şu şekilde devam etti:

"Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar alemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz."

- Başkent'in dört bir yanından ziyaretçi geliyor

Keçiörenlilerin yanı sıra Ankara’nın dört bir yanından Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etmek için ilçeye gelen hayvanseverleri misafir ettiklerini de belirten Altınok, burada gerçekleştirilen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir ortamın tesis edildiğini ifade etti.

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