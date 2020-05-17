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Keçiören'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "online" kutlanacak

Keçiören Belediyesi'nce düzenlemecek kutlamalar kapsamında, Keçiören’in 51 mahallesini gezecek üstü açık otobüste şarkıcı Azerin konser verecek

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:18:47 -
Keçiören'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "online" kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önemler nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi meydanlarda değil, online ortamda gençlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in 51 mahallesini gezecek olan üstü açık otobüste de "Çırpınırdı Karadeniz" eseriyle gönüllerde taht kuran Azerin’in sahne alacağını ve Keçiörenlileri birlikte selamlayacaklarını belirtti.

Verilen bilgiye göre, ilçedeki kutlamalar kapsamında, ilk olarak Belediye Başkanı Altınok sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden saat 10.00’da başlayacak canlı yayınla, milli mücadeleye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirecek. Altınok, ayrıca telekonferans yöntemiyle sporda ve okullarında başarılı olan 6 gençle sohbet edecek.

Gençlerle gerçekleştirilen sohbetin ardından Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi de Anıtkabir’de Gençliğe Hitabeyi okuyarak milli birlik mesajı verecek. Gençlik Meclisi tarafından düzenlenecek olan yarışmalar ise belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla gençlere ulaştırılacak.

Kutlamalar, Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğretmenlerinin Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait ‘Işıldar da Yeraltı Yıldızları’ şiirini, KEDEM öğrencilerinin ise “Sığmıyordu”, “Gece Bayrak Su” ve “Buz” şiirlerini okumalarıyla sürdürülecek.

İlçede gün boyu devam edecek olan yayınlarda, Keçiören Belediye Konservatuarı öğrencileri de “Hoş Gelişler Ola” marşını icra ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafta bulunacak. Öte yandan, Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mesut Kuşçu’nun kaleme aldığı oyunun sahnelenmesiyle ve daha sonra yine şehir tiyatrosu oyuncuları "İstiklal Yolunda" dramasını sahneleyecek.

Kutlamalar kapsamında, son olarak üstü açık otobüste düzenlenecek olan etkinlikte, Azerin’in konseriyle Keçiören'in her bir mahallesinde ezgiler seslendirilecek ve Belediye Başkanı Altınok halkı selamlayacak.

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