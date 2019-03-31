Keçiören yerel seçim sonuçları 2019 Keçiören 'de kim kazandı? | Keçiörenoy oranlarında son durum

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Keçiören belediye başkan adayları 2019

AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Keçiören belediye başkan adayı Güçlü Şenel

SP Keçiören belediye başkan adayı Davut Açıkgöz

HDP Keçiören belediye başkan adayı Diyadin Fırat

Vatan Partisi Keçiören belediye başkan adayı Murat Ünal

DP Keçiören belediye başkan adayı Hatice Özkan

Turgut Altınok kimdir?

1957 yılında Ankara'nın Bala İlçesinde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Azerbaycan da Hukuk üzerine yaptı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından 'fahri doktora' unvanı bulunuyor.

Turgut Altınok, 3 dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Genç yaşlardan itibaren Ülkü Ocaklarında görevler almaya başladı ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına getirildi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında MHP'de Genel Sekreterlik yaptı, 30 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999'daki Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleriyle de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkan adayı olmuştu.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara İli, Keçiören İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.