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Yerel Keçiören, modern rehabilitasyon merkeziyle canlılara yuva oluyor
Yerel

Keçiören, modern rehabilitasyon merkeziyle canlılara yuva oluyor

Gaziantep’te 4 yaşındaki bir kız çocuğun pitbull köpeği tarafından ağır yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sahipsiz hayvanlara sahip çıkarak ilçede bu tür üzücü hadiselerin yaşanmasına engel olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:15 -
Keçiören, modern rehabilitasyon merkeziyle canlılara yuva oluyor

Gaziantep’te 4 yaşındaki bir kız çocuğun pitbull köpeği tarafından ağır yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sahipsiz hayvanlara sahip çıkarak ilçede bu tür üzücü hadiselerin yaşanmasına engel olduklarını söyledi.

Keçiören’deki sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin modern rehabiltasyon merkezinde yapıldığını, tehlikeli cins canlıların ise bu merkezde sıcak bir yuvaya sahip olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’deki en modern tesislerden biri olan Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde canlılarımızın tedavilerini en modern tıbbi cihazlarla yapıyoruz. Ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları ile can dostlarımızı yaşatıyoruz. Tehlikeli cins olan canlılarımıza ise burada bulunan doğal yaşam alanımızda sıcak bir yuva oluyoruz.” Masum ve dilsiz canlılarımızı korumaya, insanlarımız için tehlikeli olan cinsteki canlılarımız ise sıcak yuvada ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

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