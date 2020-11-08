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Ekonomi Keçiören İzmir'le gönül gönüle
Ekonomi

Keçiören İzmir'le gönül gönüle

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İzmir'de yaşanan depremin ardından depremzedelere ulaştırmak üzere Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan bir tır ve bir de kamyondan oluşan muhtelif yaşam malzemelerini yola çıkardık"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:12:18 -
Keçiören İzmir'le gönül gönüle

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için gıda kolisi, ısıtıcı, battaniye ve maskeden oluşan muhtelif yaşam malzemelerini yola çıkardı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yardım tırını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, İzmir'de yaşanan depremin ardından depremzedelere ulaştırmak üzere Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan bir tır ve bir de kamyondan oluşan muhtelif yaşam malzemelerini yola çıkardıklarını belirterek, "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren gönlümüz İzmir'de oldu. Acıları acılarımız oldu. Allah bir daha ülkemize ve tüm insanlığa bu tür felaketleri yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Felaketler sırasında birlik, beraberlik ve birbirinin yardımına koşmanın önemli olduğunu vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız deprem olur olmaz olay yerine giderek vatandaşlarımızın yanında olduklarını gösterdi. Biz de özellikle gıda anlamında en kaliteli ürünlerden oluşan paketlerimizi hazırladık ve yola çıkarıyoruz. Aynı zamanda ısıtıcı, battaniye ve maske gibi muhtelif ürünler de bu paketimizin içinde yer alıyor.

Deprem öldürmüyor, çürük yapılar öldürüyor. Özellikle deprem bölgelerindeki kentsel dönüşümleri ivedilikle yapmalıyız. Adres veriyorum; Ankara'da da kentsel dönüşüm Demetevler'den başlamalıdır. Yani eğer Ankara'da kentsel dönüşüm düşünülüyorsa ilk adres Demetevler olmalıdır. Yoğun deprem kuşağındaki binalar çelik yapı ile yapılmalıdır. Bunun maliyeti yüksek olabilir ama hiçbir şey insan canından değerli olamaz. İzmir'imize geçmiş olsun. Vefat edenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da dayanışmanın önemine işaret ederek, "İzmir’deki depremzedelere en baştan itibaren maddi ve manevi olarak destek olduk. Valiliğimizin koordinesinde ilk olarak gıda paketlerini ve battaniyeleri ulaştırdık. Şimdi de ağırlıklı olarak Keçiören Belediyesi'nin hazırladığı yardımlarımızı sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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