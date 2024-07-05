Keçiören CHP’ye geçti, belediyenin işi vatandaşa kitlendi!
Ankara’nın Keçiören ilçesinde AK Parti döneminde alınan karar gereği ilçedeki molozların belediye tarafından ücretsiz alınıp hafriyat alanlarına götürülmesi uygulaması, Keçiören Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye geçmesiyle iptal edilmişti. İptal kararına vatandaşlar tepki gösterirken AK Parti Grubu’ndan konuyla ilgili belediye meclisine önerge sunuldu.
AK Parti döneminde ilçedeki molozları ücretsiz kaldıran Keçiören Belediyesi, CHP’nin eline geçmesiyle molaz kaldırma işi vatandaşa yıkıldı. Karara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal, Keçiören Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yeni bir önerge sundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Ünal, “Hemşerilerimizden gelen yoğun şikayet üzerine AK Parti Grubu olarak molozların tekrar ücretsiz alınması ile ilgili önergemizi Keçiören Belediye Meclisine sunduk. CHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu Meclisin, önergemiz hakkındaki kararını bekleyip göreceğiz” dedi.