Keçiören Belediyesi'nden "Engelsiz Keçiören" mesajı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Onların gönlü milyonlarca gönül, milyarlarca sevgiye açılan kapıdır. Biz de bu güzelliklerin gönüllerine dokunmak, onlara daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altınok, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Engelsiz Keçiören" vurgusu yaparak özel gereksinimli bireylere yönelik duyarlılık mesajı paylaştı.

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi olarak engelli haklarına büyük önem verdiklerini, bu konuda engelli bireyleri ve ailelerini bilinçlendirmek için eğitim programları düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Engelsiz bir Keçiören, engelsiz bir Ankara ve engelsiz bir Türkiye için fiziki altyapı ve sosyal belediyecilik anlamında çeşitli hizmetlerimiz var. Engelli Danışma Merkezimize üye olan vatandaşlarımız hastaneye gidiş gelişlerinde asansörlü araç hizmetimizden faydalanıyorlar.

Son 10 ayda toplam 592 engelli vatandaşımız hastaneye gidiş gelişlerinde asansörlü araç hizmetimizden faydalandı. Öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olan bireylere tekerlekli sandalye, koltuk değneği, sürgülü tekerlekli sandalye, beyaz baston, hasta yatağı gibi medikal malzeme desteğinde bulunduk. Böylece 136 vatandaşımızın medikal malzeme talebini karşılamış olduk."

Altınok, görme engelli vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Eğitimde Mobil Göz Projesini de hayata geçireceklerini bildirdi.

Yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini duyuran Altınok, şu bilgileri verdi:

"Görme engelli vatandaşlarımızın özellikle eğitim hayatları devam ederken araştırma yapmak, kitap taramak gibi çalışmalarını yürütebileceği sesli bilgisayar, kitap okuma kamerası, kabartma (Braille) ekran gibi teknolojik alt yapının sağlandığı çalışma istasyonlarını hizmete sunacağız. Engelli Danışma Merkezi tarafından sunulacak olan hizmetten faydalanabilmek için görme engelli vatandaşımız sağlık kurulu raporu ile başvuru ve üyelik sözleşmesi yapacak."

Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Altınok, "Onların gönlü milyonlarca gönül, milyarlarca sevgiye açılan kapıdır. Biz de bu güzelliklerin gönüllerine dokunmak, onlara daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.