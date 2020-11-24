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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan Öğretmenler Günü mesajı:
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan Öğretmenler Günü mesajı:

"Öğretmenlerimize tek bir gün değil, her gün değer vermeli, onlara olan sevgi ve saygımızı daima yüreğimizde hissetmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:09:47 -
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan Öğretmenler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Öğretmenlerimize tek bir gün değil, her gün değer vermeli, onlara olan sevgi ve saygımızı daima yüreğimizde hissetmeliyiz." ifadesini kullandı.

Altınok, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, devletlerin gelişmesinde ve kalkınmasında öğretmenlerin kilit rol üstlendiğini de belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk ayetin 'oku' olduğunu, sevgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız' hadisini, Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü dikkate aldığımızda, ilmin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bize ilmi ve bilimi harf harf, hece hece anlatan öğretmenlerimizin ne kadar önemli bir görevi ifa ettiğini de bu anlamda idrak etmiş oluyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın okutulması noktasında nefer olan öğretmenlerimiz, kadınlarımızın ve annelerimizin cahil kalmaması noktasında toplumumuzun lokomotifi olarak görev yapıyorlar. Ülkemizin ücra köşelerinde eğitim meşalesini yakan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmalarını yüce Rabbim'den dileyerek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit olan öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum."

Öğretmenlik mesleğinin temelinde sevgi, emek, fedakarlık olduğunu aktaran Altınok, "Her birimizi bir öğretmen yetiştirdi. Hepimizin üzerinde emekleri, sevgileri ve çabaları var. Bu nedenle öğretmenlerimize tek bir gün değil, her gün değer vermeli, onlara olan sevgi ve saygımızı daima yüreğimizde hissetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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