Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan "itibarlı belediye" açıklaması

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirtti.

Altınok yaptığı yazılı açıklamayla, belediye öz kaynaklarıyla bir yandan borçların ödendiğini öte yandan ise ilçeye karlı yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesi'ni Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz, öz kaynaklarımızla ödemeleri gerçekleştirilen 22 milyon TL değerindeki ihalelerle ilçemizin birçok noktasına borçlanmadan eserler inşa etti, birçok hizmeti vatandaşımızla buluşturdu. Bunun yanı sıra göreve başladığımız günden itibaren araç kiralama yöntemine son vererek belediyemizin araç filosuna 50 milyon TL değerinde, toplam 127 adet hizmet aracını kazandırdık. Bu yolla çöp toplama ve kiralık araç giderlerini ortadan kaldırarak belediyemizi kara geçirdik. Bugün itibarıyla bu hizmet araçlarımızın değeri de ikiye katlanmış durumdadır.

Son bir buçuk yılda, Keçiören Belediyesi'ni Ankara`nın en borçlu ve en fazla faiz ödeyen belediyesi konumundan en itibarlı, ekonomik anlamda en rahat ve en çok yatırım yapan belediyesi konumuna taşıdık. Bu itibarı da, Milli Piyango'dan ya da şans oyunlarından para kazanarak değil, bütçemizin kabiliyetleri doğrultusunda geri ödeme gücümüzü belirleyerek elde ettik. Bütçemizin elvermediği hiçbir yatırımı Keçiören Belediyesi Meclisi'ne taşımadık."





- “Cumhuriyet kulesi kendisini 2 yıl içinde amorti edecek"





Altınok, Cumhuriyetin 100’üncü yılının sembolü vizyon projeleri Cumhuriyet Kulesi’ni ise 59 milyon 753 bin TL’ye ihale ettiklerini belirterek, ödemelerini de belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin şehre hem ekonomik canlılık kazandıracak, hem de kira gelirleriyle 2 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti edecek bir proje olduğunu kaydetti.





- “İlk defa böyle bir yatırım yapılıyor"





Altınok, bir ilçe belediyesinin kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine (Cumhuriyet Kulesi) imza attığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu açıdan ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor olacağından, Cumhuriyet Kulesi bu anlamda da sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin; Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir.

Dünya genelinde ‘şehirlerin gerdanlıkları’ diye ifade edilen noktalar vardır ki, bu noktalar o şehre gidildiğinde tüm güzellikleri kuş bakışı seyretme imkânı sunar. İşte Cumhuriyet Kulesi de Başkent’e bu hizmeti sunarak uluslararası bir marka haline gelecektir."