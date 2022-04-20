Keçiboynuzunu kaynatıp içerseniz faydaları müthiş

Keçiboynuzu, yüksek besin değeleri ile vücut için çok faydalı bir bitki. Keçiboynuzu, az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olmasıyla biliniyor.

Keçiboynuzunun faydaları

-Keçiboynuzu, doğal bir antioksidan kaynağı. Bu özelliği ile vücut direncini artırıyor, vücudu hastalıklardan koruyor. Özellikle astım ve bronşit hastalıklarına karşı çok etkili.

-Zengin mineral ve vitamin içeriği ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor, var olanları iyileştiriyor.

-Lifli yapısı sayesinde kalp ve damar sağlığı için çok faydalı. Kötü kolesterol seviyelerini düşüren keçiboynuzu, tansiyon, felç, damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önlemede büyük rol oynuyor.

-Yerken şekerli bir tat veren keçiboynuzunun şeker oranı aslında düşüktür. Keçiboynuzu bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önlüyor ve diyabet hastaları için de oldukça güvenli bir besin oluyor.

-Lifli yapısıyla sadece kalp ve damar sağlığına fayda sağlamakla kalmıyor, tokluk hissi veriyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

-Keçiboynuzu, bağırsak hareketlerini de destekliyor, sindirime yardımcı oluyor.

-Hasarlı hücreleri yeniliyor, yaşlılık belirtilerini geciktiriyor.

-Antibakteriyel özelliği ile yaraların hızlıca iyileşmesine yardım ediyor.

-Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikalleri temizliyor. Bu işlem kanser riskini azaltıyor. Özellikle rahim ağzı kanserine neden olan hücreleri engelliyor.

-Dişleri ve diş etlerini koruyor.

Keçiboynuzunu kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.

Keçiboynuzu nasıl kaynatılır?

Hazırlanışı:

Yarım litre su ve 6-7 adet keçiboynuzu ile hazırlanır. Yarım litre su, bir kap içerisinde kaynatılır. Keçiboynuzları, küçük parçalar hâline getirilerek kaynayan suyun içine atılır. Ağzı kapatılarak 3 dakika kısık ateşte kaynatılır. Sürenin sonunda 20 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu, pekmez, toz, kür, nektar gibi birçok seçenekle tüketilebilir. Aldığınız keçiboynuzu çok sertse, taze değilse ılık ve temiz suda bir süre bekleterek tüketebilirsiniz. Keçiboynuzunun sık sık doğal haliyle tüketimi pek fazla tavsiye edilmemektedir. Daha rahat kullanmanız için pekmez olarak tüketebilirsiniz.

Birçok soruna çare olan pratik bir lezzet: Keçiboynuzu kürü nasıl yapılır?

Keçiboynuzu kürü için gerekli malzemeler:

500 mililitre temiz içme su

5-6 adet keçiboynuzu

Keçiboynuzu kürü nasıl yapılır?

Bir tencerenin içine içme suyunu aktarın ve kaynatmaya başlayın. Ardından kaynayan suyun altını kısın ya da tamamen kapatın. Sert yapıda olan kurutulmuş keçiboynuzlarını parçalayın ve tencerenin içine ilave edin. Eğer tencerenin altı kısık şekilde ocakta duruyorsa kapağını kapatıp 2-3 dakika bu şekilde kaynatmaya devam edin ve ardından ocaktan alıp yine bir 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Eğer suyu ocaktan tamamen aldıysanız yine tencerenin kapağını kapatın ve bekletme süresini yaklaşık 20-25 dakikaya çıkarın. Ardından bir süzgeçle temiz bir sürahiye ya da kaba hazırladığınız karışımı dökün. İçinden keçiboynuzu parçalarını tamamen temizlediğiniz keçiboynuzu kürünüz hazır.

Keçiboynuzu kürü nasıl uygulanır?

Hazırladığınız keçiboynuzu kürünü biraz ılıdıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Bu kürün etkilerini görebilmek için 1 hafta boyunca her gün kürü taze olarak hazırlamalı ve içmelisiniz. Ancak 1 haftanın sonunda keçiboynuzu kürüne ara vermeniz ve en az 1 hafta boyunca bu kürü içmemeniz gerekiyor. 1 haftanın ardından dilerseniz yeniden 7 gün boyunca içebilir ve ara vererek uygulamaya devam edebilirsiniz.

Keçiboynuzun içerisinde neler olduğunu ve besin değer tablosu

Demir:0.35 mg

Magnezyum: 6 mg

Potasyum: 99 mg

B 2 vitamini: 0,055 mg

Niasin: 0.228 mg

Vitamin B2: 0.04mg

Vitamin B3: 0.04mg

Vitamin B6: 0.05mg

Vitamin C: 0.00mg