Keçiboynuzu çayı: yapıyorlar ancak özel içecek ne zaman içilmeli? Tek tek sorunu hızla kapatmaya başladı! Yenebilecek güçte

Yapraklarını dökmeyen ve dört mevsim yeşil olan keçiboynuzu, sert ve koyu yeşil renkte yaprakları olan, yaz aylarında yeşil renkli çiçekler açan ve siyah boynuz şeklinde meyve veren bir ağaçtır.

En erken 15 yaşında meyve vermeye başlayan bitkide, bu dönemde tohum kesesi olarak adlandırılan meyveler 30 cm boyuna ulaşır. Meyve, yaprak ve çekirdeklerinden yararlanılan keçiboynuzu, meyve, pekmez ve toz olarak kullanılabildiği gibi, çay şeklinde de tüketilmektedir.

Keçiboynuzu çayının içerdiği vitamin ve mineraller nelerdir?

Keçiboynuzu fosfor, kalsiyum ve E vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. A, B, B2, B3 ve D vitaminlerini barındıran keçiboynuzu; aynı zamanda çinko, demir, magnezyum gibi minerallere ve yüksek şeker miktarına sahiptir. Vücut için doğal bir güç ve besin kaynağı olan keçiboynuzu, çay olarak yaygın bir şekilde tüketilir.

Keçiboynuzu çayı nasıl hazırlanır?

Keçiboynuzu çayı iki farklı şekilde hazırlanır. Demleme şeklinde yapılan ilk tarifte, 4 – 5 adet yıkanmış keçiboynuzu 1 litre kaynamış suya atılarak 45 dakika bekletilir. Eğer keçiboynuzları suya parçalanarak atılırsa, 20 dakika beklenmesi yeterlidir. Keçiboynuzu çayının diğer bir hazırlama yöntemi ise haşlama yöntemidir. Kaynamakta olan yarım litre suya 5 adet keçiboynuzu atılarak, kısık ateşte 10 dakika kaynatılır. Sonrasında süzülerek sıcak ya da soğuk olarak içilir.

Keçiboynuzu çayının faydaları nelerdir? Hangi sorunları yenebilir?

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- Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan keçiboynuzu çayı, kemik erimesine karşı koruyucu özelliktedir.

- İçeriğinde yer alan çinko, potasyum ve demir ile kan hücrelerinin yapımında etkili olduğu bilinen keçiboynuzu çayı, aşırı kilo kaybı, kansızlık ve demir eksikliği tedavisinde destekleyicidir.

- Prostat enfeksiyonlarının tedavi sürecinde etkili olduğu ve erkeklerde görülen cinsel problemleri önlediği düşünülmektedir.

- Balgam söktürücü özelliği ile akciğeri rahatlatır. Bronşları açar ve nefes alışverişini düzenlemeye yardımcı olur.

- Çocuk ve yetişkinlerde ishale karşı kullanılan keçiboynuzu çayı, bağırsak parazitlerinin yok edilmesinde faydalıdır.

- Sindirime yardımcı olan keçiboynuzu çayı, midede yanma ve şişkinlik gibi sorunların azalmasında etkilidir.