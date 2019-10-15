Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir? Keçi yoğurdu sağlık açısından son derece faydalıdır. İşte, merak ettiğiniz "Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı...

Keçi yoğurdu sağlık açısından son derece faydalıdır. İşte, merak ettiğiniz "Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı... Keçi sütü faydaları nelerdir? Keçi sütü demir bakımından inek sütüne oranla daha zengindir. Keçi sütünün ph'ı anne sütüne daha yakındır. Keçi sütü çocukların bağırsak sorunları yaşama ihtimalini azaltır. Keçi sütü inek sütüne oranla daha kolay sindirilir. Keçi sütünün laktoz oranı inek sütüne göre çok daha azdır. Keçi sütü iltihabı önler. Kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin olan keçi sütü kemik erimesi riskini azaltır. Keçi sütü öksürüğe iyi gelir. Keçi sütü mide sorunlarını en aza indirir. Keçi sütü birçok hastalığa karşı koruyucudur. Keçi sütü cilt sağlığı için önemlidir . Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir? Yapılan bilimsel çalışmalar keçi yoğurdunun birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır. Keçi sütü yoğurdu kemik erimesini önler. Keçi sütü yoğurdu stres düzeyini azaltır. Keçi sütü yoğurdu kronik bronşiti önler. Düzenli ve ölçülü tüketilen keçi yoğurdu mide sorunlarını ortadan kaldırır.

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