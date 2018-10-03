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Keçi sütünün faydaları nelerdir?

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, keçi sütünün faydaları hakkında bilgi verdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:38
Keçi sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütüne en yakın süt olarak da ünlenen keçi sütü bu özelliğini içerdiği fosfor, magnezyum, A vitamini ve selenyumdan aldığını belirten Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, “Bebek beslenmesinde anne sütü sonrasında ilk tercih olmalıdır. İçeriğindeki yüksek A vitamini düzeyi nedenle daha beyazdır. İçeriğindeki tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri nedeni ile kalp sağlığı üzerinde yardımcı etkisi vardır.

DİĞER SÜTLERE NAZARAN SODYUM, DEMİR VE ÇİNKO İÇERİĞİ DAHA AZDIR

Alerjik etki gösteren laktoglobulin keçi ve inek sütünde var olmasına rağmen keçi sütünde daha tolere edilebilir düzeydedir. Keçi sütünde laktoz oranı inek sütüne oranla azdır ve laktoz intoleransı durumunda keçi sütü bir alternatiftir.

Keçi sütü inek sütüne oranla A vitamini, potasyum, selenyum ve niasin içermektedir bu nedenle bağışıklık sistemine katkısı yüksektir ve antiinflamatuar özellik göstermektedir. İnek sütü proteini alerjisi olanlarda özellikle de bebeklerde; yüksek kalsiyum içeriği açısından soya ve badem sütüne kıyasla ilk tercih keçi sütü olmalıdır.

Fakat keçi sütü diğer sütlere nazaran bilinenin aksine daha temel yağ asitleri içermesi nedeni ile daha yağlı ve kalorili bir süttür. 1 bardak keçi sütü 140 kalori civarlarındayken inek sütü 114-120 kaloriler arasındadır.

Fakat keçi sütü yüksek CLA (konjuge linoleik asit) içermesi nedeni ile vücutta depolanan yağ miktarının azalmasında yardımcıdır ve kilo verme ve verilen kilonun korunma sürecinde olumlu vardır.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 22:38
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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