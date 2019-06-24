Keçi sütünü hiç böyle içmeyi denediniz mi?
Anne sütüne en yakın olan süt olarak gösterilen keçi sütü; büyük, küçük herkesin severek tüketeceği bir içeceğe dönüşebilir. Nasıl mı?24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
Çocukların gelişimi için süt son derece kıymetlidir. İnek sütü laktoz oranı nedeniyle bazı sıkıntılara yol açıyorsa alternatif olarak keçi sütü tüketebilirsiniz. Yapılan araştırmalar keçi sütünün anne sütüne en yakın ürün olduğunu ortaya koymuştur. Laktoz oranı düşük olan keçi sütü A, B ve D vitamini yönünden son derece zengindir. Bu lezzetli sütü hem siz hem de çocuklarınız şayet süt alerjiniz yok ise gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte, size keçi sütüyle hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif...
Keçi sütlü meyveli içecek
Malzemeler:
- 2 su bardağı keçi sütü
- 1 adet elma
- 1 adet muz
- 1 yemek kaşığı bal
Tüm malzemeleri blendardan geçirin. Ardından bir sürahiye boşatın ve bir süre soğuması için buzdolabında bekletin.
Arzu ederseniz meyveli sütünüzü kakao tozu ve tarçınla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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