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Keçi 20 bin euro'sunu yedi, çiftçi şoka girdi! "Kocam o günden beri konuşmuyor, keçi ise..."

Sırbistan’da Arandelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, hayatlarının şokunu yaşayan bir olayla karşılaştı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 01:52
Keçi 20 bin euro'sunu yedi, çiftçi şoka girdi! "Kocam o günden beri konuşmuyor, keçi ise..."

Sırbistan medyasının haberine göre, Arandelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı.

Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı. Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.

Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi.

Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 01:52
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