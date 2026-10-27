Kebapçı cinayetinin arkasından bakın ne çıktı
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Gebze'deki kebapçı cinayetinin arkasından kardeş intikamı çıktı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kebapçı dükkanının önüne gelen Y.B., iş yerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dinçer Kılıççeken ağır yaralandı. İş yeri sahibi Kılıççeken hastanede hayatını kaybetti Y.B. yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Yunanistan sınırında yakalandı. Y.B., sorgulanmak üzere Kocaeli'ye getirildi.
Y.B.'nin, 3 Temmuz'da Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşi Beratcan Başboğa'nın intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği bildirildi. Olaya ilişkin Dinçer Kılıççeken'in kardeşi S.K., 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından tutuklanmıştı.
Soruşturma sürüyor.