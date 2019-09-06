Kdz. Ereğli’de Banu Uzun için kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Lösemi teşhisi konulan Banu Uzun için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Kızılay tarafından 31 yaşında Lösemi teşhisi konulan Banu Uzun ile kök hücre bekleyen diğer lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sabah 09.00’da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kök hücre ve kan bağışı kampanyası akşam saat 22.00’ye kadar devam edecek. Kampanya yarın da saat 09.00-22 saatleri arasında yeniden düzenlenecek.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Sorumlusu ve Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Adem Budayoğlu kök hücre ve ilik naklinin zor olmadığını belirterek 3-4 saat süren işlemden sonra bağışçının günlük yaşantısına normal şekilde devam edebildiğini söyledi. Budayoğlu konuşmasında; “Her iki koldan iğneyle giriliyor. Bir kolundan alınan kandan kök hücreler ayrıştırılıp diğer koldan geri veriliyor. Ortalama 3-4 saat süren bir işlem. Bağışçımız günlük yaşantısına devam ediyor. Bir hayat kurtarmış oluyor. Kök hücre, ilik nakli sanıldığı gibi korkulacak bir işlem değil. Kemik iliği yönteminde ise genel anesteziyle özel iğne ile pelvis kalça kemiğinden kök hücreler toplanıyor. 1-2 saat süren bir işlem. Herhangi bir cerrahi işlem gerektirmiyor. Bağışçımız aynı gün içinde ya da ertesi gün taburcu oluyor” dedi.

Banu Uzun için kök hücre ve kan bağışında bulunan Ramazan Meşe ise herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Meşe konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kan bağışı yapıyorum, Banu Uzun için buradayım. Herkese yardımcı olmaya çalışırım. Uzun zamandır kan bağışını üç ayda bir yapıyorum. Herkes kan verirse daha iyi olur, bazıları acil kan arıyor, buradan hızlı bir şekilde temin edilmesi güzel olur.”

Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen kampanyada saat 17.00’ye kadar 55 kök hücre ve 62 kan bağı alındı.