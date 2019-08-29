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Kdz. Ereğli TSO BAKKA ile dış ticaret eğitimi anlaşması yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında de üyelerine yönelik Dış Ticaret Eğitimi ve Danışmanlığı Projesi için sözleşme imzaladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Kdz. Ereğli TSO BAKKA ile dış ticaret eğitimi anlaşması yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında de üyelerine yönelik Dış Ticaret Eğitimi ve Danışmanlığı Projesi için sözleşme imzaladı.


Kdz. Ereğli TSO geçtiğimiz hafta Elpek Bezi projesi ile ilgili imzalanan anlaşmanın ardından BAKKA ile ikinci bir proje anlaşmasına imza attı. Kdz. Ereğli TSO’nun sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kurum ve kuruluşlara yönelik proje teklif çağrısına çıkılan Teknik Destek Kapsamında hazırlamış olduğu ve geçtiğimiz hafta sözleşmesi imzalanan Kdz. Ereğli Elpek Bezi Coğrafi İşareti Eğitimi ve Danışmanlığı başlıklı projesinin ardından bu kez de üyelerine yönelik Dış Ticaret Eğitimi ve Danışmanlığı projesi için sözleşme imzaladı.BAKKA Program Yönetimi Birimi Uzmanı Ümran Öztürk ve Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar arasında 27 Ağustos 2019 Salı günü proje sözleşmesi imzalandı. İmzalan projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, tüm üyelerimize önümüzdeki günlerde Dış Ticaret Eğitimi ve Danışmanlığı verecek olmamızdan dolayı son derece mutluyuz.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
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