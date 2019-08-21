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Kdz. Ereğli Kızılay 12 yılın bağış rekorunu kırdı

Türk Kızılayı Kdz.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:25
Kdz. Ereğli Kızılay 12 yılın bağış rekorunu kırdı

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi Kurban Bayramı’nda son 12 yılın bağış rekorunu kırarak 47 yurt içi, 44 yurt dışı olmak üzere toplamda 91 kurban bağı aldı.


Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Yaşar Ciğer Kurban Bayramı’nda toplamda 91 kurban bağışı toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşımını sağladıklarını açıkladı. Başkan Ciğer, Türk Kızılay’ına duyulan güvenden dolayı bağışçılara teşekkür ederken yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi olarak genel merkezimizin 12 yıldır vekâletle kurban bağışı çalışmalarının Kdz. Ereğli İlçemizde 47 yurt içi, 44 hisse yurt dışı olmak üzere toplamda 91 hissenin ihtiyaç sahiplerinin sofrasında bereket olması amacıyla gerçekleştirmiş olmanın yönetim olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Kızılay’ın kurban bereketini “Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlattığı, vekâletle kurban kesim kampanyasında alınan 90 hisse kurbanın yıl boyunca ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacağını bilmenizi isterim.Türk Kızılay’ına duyulan güvene teşekkür eden Yaşar CİĞER, kurban vekâletini Türk Kızılay’ına veren tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm hayırseverlerimiz emin olsunlar ki Türk Kızılay’ına emanet ettikleri vekâlet kurbanları yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Kurban Bayramı öncesinde çok kısa bir zamanda Kdz. Ereğli Şubesi olarak kuruluş aşamasını tamamlayarak kurban vekaletlerinin alınmasına öncülük eden yönetim kurulu üyelerimiz Kenan Yılmaz, Ali Kocatürk, Kürşat Yağız ve Şenol Akyol’a çok teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubemiz olarak bağış ve kan alma çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir. Ereğli’mizin güzide insanlarının Türk Kızılay’ımıza göstermiş olduğu teveccüh için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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