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Ekonomi KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...
Ekonomi

KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...

Başkan Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV’nin 7 puan indirilmesi market alışverişine yansıyacak. Hangi ürünün fiyatı ne kadara düşecek? İşte yeni fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2022-02-13 07:26:00 -
KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinin KDV'sinde 7 puanlık indirim market sepetinde hissedilecek.

Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşecek.

KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için marketleri dolaştık. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünleri sepete ekledik.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırladık.

En ucuzda 32 tl

Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünleri ekledik.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor.

KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

736 tl'den 684'e inecek

Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırladık.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.

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Yorumlar

yaparlar bunlar yapar

Reisden Allah razı olsun ama bazı kanı bozuk kansızlar o KDV deki indirimleri ürünlere bindirim yapıp yine milletten alır öylesine karektersiz şerefsiz doymak bilmeyen vatan haini kanı bozuk sütü bozuk yamyamlar var
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Ümit ziynet

Millet sefalet içinde buna sebep olanlar iki dünyada sürünsün
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