KDV verme süresi uzatıldı mı? Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar beyanname süresi ne zaman?

Beyanname verme ve ödeme süreleri, katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar beyanname verecekler tarafından uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasıyla bilikte katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri de belli oldu. Peki KDV ne zamana kadar verilecek? Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar beyanname süreleri ne zamana kadar uzatıldı?