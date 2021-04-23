KDV verme süresi uzatıldı mı? Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar beyanname süresi ne zaman?
Beyanname verme ve ödeme süreleri, katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar beyanname verecekler tarafından uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasıyla bilikte katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri de belli oldu. Peki KDV ne zamana kadar verilecek? Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar beyanname süreleri ne zamana kadar uzatıldı?
Katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar beyanname süresi uzatıldı mı? 26 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. 30 Nisan günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde: