Milyonlar gıda fiyatlarındaki artışlardan dolayı sık sık kaygılarını dile getiriyordu. Vatandaşların yüzünü güldüren KDV indirimi haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, KDV indirimiyle hangi gıdaların fiyatı düşecek?

KDV indirimiyle hangi ürünler ucuzladı? KDV indirimi fiyatlara ne zaman yansır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada KDV indirimi müjdesi verdi. Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de KDV indirimi kararı yayımlandı.

Vatandaşlar ise hangi ürünlerde ne kadarlık bir fiyat düşüşü olacağını araştırmaya başladı.

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.