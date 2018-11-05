KDV indirimine marketler de dahil olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimlerini büyük bir memnuniyetle karşılayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, “Yerel marketler olarak konut, otomotiv, mobilya, beyaz eşya sektörlerini canlandıracak vergi adımının iç talebi ve istihdamı artıracağını düşünüyoruz. Perakendeciler olarak bu indirimlerin market reyonlarına da uğraması için hükümetimizden destek bekliyoruz” dedi.

"Tüketicilerimizin yararına olur"

Ekonomiyi atağa kaldıracak vergi indirimlerinin marketlerde de uygulanmasıyla sepetlerin daha uygun fiyata dolacağını vurgulayan Altunbilek, “Toptanda olduğu gibi yerel zincir marketlerimizde de manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi tüketicilerin yararına olur” diye konuştu.

"Tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek"

Yerel perakendenin agresif bir büyüme beklentisinde olmadan, istikrara dayalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Altunbilek, şunları söyledi: “Bizler vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz. KDV indirimi ile kayıt dışılık, haksız rekabet gibi önemli konuların önüne geçilirken, tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek. Devletimizin sağlayacağı destek, yapacağı düzenleme ile vatandaşımız marketlerimizden yüzde 7 daha ucuza ürün alabilecek. Minimum kârlarla tüketicilerimizi memnun etmemiz, rekabet ederek gücü kendimizde bulmamız gerekiyor. Yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV tüketicide alım gücünü artıracak, yerli üreticileri rahatlatacaktır.”