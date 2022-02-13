KDV indirimi sonrası fiyatlar düştü mü? Çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker fiyatları ucuzladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz“ dedi.

KDV indirimi Resmi Gazete'de

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

KDV indirimi sonrası hangi ürünler ucuzladı?

Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşmesi bekleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için market fiyatları üzerinden bir hesaplama yapıldı. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünler belirlendi.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırlandı. Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünler eklendi.

Marketlerde fiyatları düştü mü?

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor. KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak. Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlandı. Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.