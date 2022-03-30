Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve arsalara ilişkin KDV indirimi müjdesi verdi. Konut alacak olanlar ise KDV indiriminin fiyatlara nasıl yansıyacağını araştırıyor.

KDV indirimi konut fiyatlarını düşürecek mi? Konut fiyatları düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve arsa KDV sadeleştirmesine ilişkin olarak “Buna göre, satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı katma değer vergisinde (KDV) uygulanacak indirimlerin detayları belli oldu. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Söz konusu düzenleme 1 Nisan 2022 itibariyle geçerli olacak. Uzmanlar ise konut fiyatlarında bir anda çok ciddi düşüşlerin olmayacağını ancak piyasada önemli hareketliliğin yaşanacağını belirtiyor.