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Ekonomi KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?
Ekonomi

KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?

KDV ne kadar? KDV indirimiyle milyonlarca vatandaş bir kez daha sevindi. Koronavirüsle mücadenin sürdüğü şu günlerde vatandaşa bir destek de KDV indiriminin uzatılmasıyla geldi. Banka TL mevduatında uygulanan stopajda uygulanan indiriminden tutunda daha pek çok kalemde uygulanan KDV indirimi uzatıldı. Peki KDV indirimi ne zamana kadar uzatıldı? KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? İşte KDV indirim süresi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:09:00 -
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi. Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim Mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan 0'a çeklidi.

KDV indirimi hangi tarihde başladı?

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, 31 Temmuz’da açıkladığı karara göre, 2020 sonuna kadar iş yerlerinde kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’nin % 18’den % 8’e; Yeme-İçme, Sinema-Tiyatro-Müze, Konaklama sektörlerinde ise KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu.

 

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