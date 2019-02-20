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KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır? KDV iadesi için aranan şartlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan "Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu" ile talep edilen KDV iade taleplerinin yüzde 50’si 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek. Peki KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır? İşte Katma Değer Vergisi’ne ilişkin son dakika haberleri…

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:40
KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır? KDV iadesi için aranan şartlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan "Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu" ile talep edilen KDV iade taleplerinin yüzde 50’si 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek. Peki KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır? İşte Katma Değer Vergisi’ne ilişkin son dakika haberleri…

KDV iadesi nasıl alınır? Bazı şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

KDV iadesi için aranan şartlar

Tebliğde, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranacak şartlar ise şöyle sıralandı: "En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması ile daha önceki bazı iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekecek."

Mükellefin kalan iade tutarı, KDV İadesi Kontrol Raporuna, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller ve değerlendirmeler sonucunda yerine getirilecek. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ve İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması da mümkün kılındı. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün olmayacak. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra, bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılamayacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:40
  1. KDV iadesi nedir?
  2. KDV iadesi nasıl alınır?
  3. KDV iadesi için aranan şartlar

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