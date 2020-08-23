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Aktüel KDK'nin Kovid-19 risk grubundaki çalışanlar için girişimi sonuç buldu
Aktüel

KDK'nin Kovid-19 risk grubundaki çalışanlar için girişimi sonuç buldu

Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:18:24 -
KDK'nin Kovid-19 risk grubundaki çalışanlar için girişimi sonuç buldu

ANKARA (AA) - Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

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