Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge firmaları yer almaya başlıyor. Firmalar, KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almak için online başvuru yaparak süreçlerini başlatabilecek.

KBÜ’den yapılan açıklamada, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren bölgenin hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen girişimcilere yer tahsisi yapılmasına başlandığı belirtildi.

KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalar, üniversite, yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’lerin, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan girişimciler yer alabileceği, bölgede yer alan firmaların üniversite ve sanayinin yer aldığı aynı ortamda olmanın yanı sıra bazı vergi istisnalarından da faydalanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvuru sahibi olduğu proje ile Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan ve brüt alanı 2 bin 139 metrekare olan binanın teknoloji geliştirme bölgesi haline dönüştürülmesi, yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Ar-Ge yapabilecekleri alanların ve Ar-Ge odaklı ekosistemin oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezleri ile Ar-Ge, sanayi ve demir-çelik sektöründe istihdamın arttırılması hedefleniyor. Toplam 3 milyon 999 bin 713,03 TL bütçeli proje için BAKKA tarafından 2 milyon 999 bin 713,03 TL hibe desteği alındı."

KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinin girişimcilere sağlayacağı avantajlar şu şekilde olacak:

"Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri bu firmalara da sağlanır.

Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulabilir. Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır."

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi, Karabük İl Özel İdaresi yanı sıra bazı demir ve çelik şirketlerinden oluşuyor.