Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı’nda %45 ilerleme kat edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni’nde konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiye ve yaklaşık 700 bin çalışanla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımlara dur durak bilmeden devam ettiklerini söyledi. Bu çalışmaların ‘Türkiye Yüzyılı’nın en önemli kilometre taşlarından olacağını belirtti. Karaismailoğlu, her gün bir yenisi eklenen hizmetleriyle 2003’ten bu yana 81 ili ulaştırma ve haberleşme yatırımları açısından ihya etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Konforlu ulaşım imkânı

Karaismailoğlu, Türkiye’de hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini vurguladı. Geçen gün Kayseri’de tramvay hattının ilk araç teslim törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün de yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olan Kazlıçeşme-Sirkeci’de ilk ray kaynağıyla çok önemli bir aşamayı başlattık. Bugün ise Gaziantep’te ulaşımın yeni adı Gaziray’ı hizmete açacağız. 6 organize sanayi bölgesini (OSB) şehir merkezine bağlayan, 25 kilometre uzunluğa ve 16 istasyona sahip olan Gaziray hem hızlı hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.” Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi’ne değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “8 istasyona sahip 8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olup 8.5 kilometre bisiklet yolu, 8.5 kilometre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal alanı, 74 bin metrekare yeni nesil yeşil alanları, 3 adet yaya üst geçidi, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi, 4 adet tescilli istasyonu, 2 adet yenilenecek istasyonu, 2 yeni istasyonuyla İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi yeni imkânlarla da hibrit karakterde bir ulaşım projesi olacaktır.”

Tarih belli oldu

Adil Karaismailoğlu, proje kapsamında Samatya ve Cerrahpaşa sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağın modernize edileceği; alt geçit gabarisi yükseltilerek ulaşıma uygun hale getirileceği bilgisini paylaştı. Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacağını aktaran Karaismailoğlu, “İstanbulluların hayatlarına kalıcı olarak dokunan büyük bir eser olacaktır. Projede şu anda yüzde 45 oranında fiziki ilerleme kaydettik” dedi.

Proje çerçevesinde ray serimi çalışmalarına hız verildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm çalışmalarımızı 2023 Mayıs ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız kara yolu bakım ve işletme kazancından 425 milyon 562 bin Euro, kazalardaki azalma kazancından 116 milyon 971 bin Euro, zaman kazancından ise 242 milyon 544 bin Euro olmak üzere hattımızın toplam ekonomik kazancı 785 milyon 77 bin Euro olacaktır.”