Kazım Karabekir’in kızı sordu, İlker Başbuğ’un suratı değişti!

Milli Mücadele’nin önde gelen komutanlarından Kazım Karabekir, cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal ile ters düştü. Diğer birçok isim gibi Karabekir de siyasi gelişmeleri gördükten sonra muhalif bir tavır takındı. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki istibdat devrinde çok büyük zorluklar yaşayan Kazım Karabekir, adeta ev hapsinde tutuldu. Evinin bahçesinden bile çıkmakta zorlanan Karabekir, sadece imza vermek için karakola giderken rahatça evden çıkabildi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir paşalar hakkında panel düzenlendiğini, panele Kazım Karabekir’in kızları Hayat ve Timsal hanımların da katıldığını söyledi.

Panelin sonunda Kazım Karabekir’in kızlarının da bir konuşma yaptığını söyleyen Selvi, Hayat hanımın sözlerinin ardından paneldeki herkesin buz kestiğini söyledi.

Selvi’nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Hayat Hanım ise biraz durgundu. Söz aldı, tek bir soru sordu: ‘Burada babamın İstiklal Savaşı’na verdiği destek anlatıldı. Cumhuriyet’in kuruluşundaki rolü vurgulandı. Bunlar doğruydu. Her şeyi anladım ama bir şeyi anlamadım. Peki babam bu kadar yararlı işler yaptı, bu kadar önemli biriydi de neden 1927 ile 38 arasında her gün karakola imza vererek yaşamak zorunda bırakıldı?’

Bu soru üzerine salonda buz gibi bir hava oluştu. Panele ara verildi. Dışarı çıktık, İlker Paşa ile sohbet ediyorduk. Bir meslektaşımız Hayat Hanım’ın sorusunu hatırlattı. İlker Paşa’nın yüzünün şekli değişti. Aradan çok zaman geçtiği için ne yanıt verdiğini hatırlayamıyorum ama ondan sonra bu tür bir program yapılmadı.”