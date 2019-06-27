Kazı yaparken suçüstü enselendiler
Adana’da define arama amacıyla bir evde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Toprağı depolamışlar
Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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