Kazdığı kuyuya düştü

Milletin iradesinin tecellisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için ülkemizin ekonomisine yönelik açıkça bir darbe girişiminde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın koltuğu elinden gidiyor. Başkanlık yemini ettiği ilk günden bugüne kadar yaptığı kabalıklar ve siyasi nezaketsizliklerle gündemden düşmeyen Trump’ın liderliği Amerikan kamuoyunda ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Şaibeli bir seçimle işbaşına gelmesi, kadınlarla yaşadığı ahlak dışı ilişkileri, seçim kampanyasındaki usulsüz harcamaları, bencil tavırları ve son olarak da eski avukatı Michael Cohen’in yaptığı itiraflar Trump için sonun başlangıcı oldu. Senato Trump’ın azlini onayladığı taktirde ABD Başkan Yardımcısı olan Mike Pence Başkanlık koltuğunu devralacak. Pence, Trump’ın hırçın politikalarının mimarı ve radikal evangelist kimliğiyle biliniyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, Trump’ın politikalarının ters teptiğini ve kendisinin gidici olduğunu söyledi.

HEP SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ

20 Ocak 2017’de yemin ederek ABD Başkanı olarak görevine başlayan Trump ilk günden itibaren skandallarıyla gündemden düşmedi. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği ve Trump lehine çalıştığı söylemleri Amerikan kamuoyunu sürekli meşgul etti. Trump, ırkçı söylemleri ve göçmen karşıtı tavırlarıyla da tepki çekse de bildiğinden şaşmadı. Gazetecilerle sık sık kavga eden Trump’a danışmanları da pek fazla dayanamadı. Trump, kabinesinden de birçok ismi değiştirdi ve istikrarlı bir yönetim kuramadı.

GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİLER YUMAĞI

Trump, eski avukatı Michael Cohen’in yaptığı itiraflarla da Amerikan kamuoyunun gözünden düştü. Hayat kadınlarıyla para karşılığı ilişkiye girdiği basına yansıyan Trump, seçim kampanyaları döneminde “sus payı” olarak kadınlara para ödediği ortaya çıktı. İşin asıl ilginç yanı ise söz konusu paranın başkanlık seçimi için toplanan meblağlardan ödemelerin yapılmış olmasıydı. Cohen’in bu itirafı Trump’ı yargılamaya ve azledilmesine bir adım daha yaklaştırdı. Azledilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump, ABD halkını da tehdit ederek, aba altından sopa gösterdi.

OSMANLI TOKADINI YEDİ!

Trump, Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünün etkisini en fazla hisseden ABD Başkanı oldu. Özellikle Kudüs ve Suriye konularında Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşayan Trump, dünya siyasi arenasında da yalnızlaştı. Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumundan güç alan dünya liderleri ABD’nin dayatmalarına “hayır” demeye başladı. Zeytin Dalı ve Afrin Operasyonları karşısında panikleyen ABD yönetimi, FETÖ ve PKK’nın organize saldırılarında da istediğini elde edemeyince ekonomimize yönelik bir darbe girişimi başlattı. Başkan Erdoğan’ın etrafında sıkıca kenetlenen milletimizin bu badireyi de kolayca atlatması Trump’ı iyice köşeye sıkıştırdı. Trump’ın azli durumunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görevi devralacak. Pence, şahin tutumu ve evangelist kimliğiyle biliniyor.

ERDOĞAN ETKİSİ

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Amerika’yı iyi günler beklemiyor. Trump attığı her adım kendi sonunu hızlandırıyor. Korkutamadıkları bir Türkiye var karşılarında. Türkiye’nin dik durması ve ABD’nin bu duruşa karşı hiçbir şey yapamaması diğer ülkeleri de domine etti” dedi. Türkiye’nin kararlı duruşunun ABD politikalarını altüst ettiğini kaydeden Sofuoğlu, “Trump, Türkiye’ye diz çöktüremedi. Amerika acınacak hale düştü. Doların güven üzerine olan egemenliği çöktü. Türkiye teslim olsaydı bunların hiç biri olmayacaktı. Bugün Trump’ın azledilmesinden bahsediliyorsa Türkiye’nin ve Erdoğan’ın kararlı duruşunun yüzde yüz etkisi vardır” şeklinde konuştu.

TRUMP KENDİ SONUNU HAZIRLADI

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Akgül, “Trump, Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine attığı her adımda kendi sonunu hızlandırdı. Trump bir nevi kendi ayağına sıktı” ifadelerini kullandı. Amerika’nın sağlıksız bir şekilde yönetildiğini ifade eden Akgül, “ABD sağlıksız bir adam tarafından sağlıksız bir şekilde yönetiliyor. Türkiye gibi bir ülkenin ambargoyla tehdit edilmesi Trump’ın azledilme sürecine giden yolun yapı taşlarını da örmüş oldu” şeklinde konuştu.