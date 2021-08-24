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Gündem Kazdağları yangın son durum
Gündem

Kazdağları yangın son durum

Kazdağları yangın söndürüldü mü? Türkiye uzun süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Akdeniz ve Ege'de çıkan yaklaşık 300 yangın geride bıraktığımız haftalarda söndürüldü. Haftasonu Heybeliada'da bir orman yangını çıkmış ekiplerin hızla müdehalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. Son orman yangını haberi ise Kazdağları'ndan geldi. Kazdağları'ndaki orman yangınında son durumun ne olduğunu merak ediliyor. Peki, Kazdağları orman yangını kontrol altına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:02:00 -
Kazdağları yangın son durum

Türkiye, temmuz ayının son günlerinden itibaren onlarca orman yangınıyla mücadele etti. Son yangın ise Kazdağları’nda çıktı. Peki, Kazdağları orman yangını söndürüldü mü? 

Kazdağları yangın son durum

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla sürüyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında, yoğun çabalar sonucu yangının ilerlemesi önlendi.

Akşam havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, gece boyu karadan alevlerle mücadele etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla 17 helikopter yeniden devreye alındı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzundan ve denizden su alarak çalışmaya devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in koordine ettiği yangınla mücadele faaliyetine, 45 ilk müdahale ve 9 yer ekibi dahil 328 işçi ve personel katılıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 6 dozer ve 10 ekskavatörle çalışıyor.

AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de söndürme faaliyetine destek veriyor.

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