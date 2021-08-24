Türkiye, temmuz ayının son günlerinden itibaren onlarca orman yangınıyla mücadele etti. Son yangın ise Kazdağları’nda çıktı. Peki, Kazdağları orman yangını söndürüldü mü?

Kazdağları yangın son durum

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla sürüyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yaklaşık 24 saat önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yerleşim alanlarından uzakta yükselen dumanın fark edilmesinin ardından başlayan çalışmalarda öncelikle helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.

Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak dün öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında, yoğun çabalar sonucu yangının ilerlemesi önlendi.

Akşam havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, gece boyu karadan alevlerle mücadele etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla 17 helikopter yeniden devreye alındı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzundan ve denizden su alarak çalışmaya devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in koordine ettiği yangınla mücadele faaliyetine, 45 ilk müdahale ve 9 yer ekibi dahil 328 işçi ve personel katılıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 6 dozer ve 10 ekskavatörle çalışıyor.

AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de söndürme faaliyetine destek veriyor.