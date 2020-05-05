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Aktüel

Kazdağları turizmine katkı sağlayacak

Çanakkale’nin, Ezine-Bayramiç ilçe arasında karayolu genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:55:03 -
Kazdağları turizmine katkı sağlayacak

Çanakkale’nin, Ezine-Bayramiç ilçe arasında karayolu genişletme çalışmaları devam ediyor. 21,8 kilometrelik yol genişletme çalışmaları tamamlandığında Kazdağları turizmine büyük katkı sağlayacak.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Ezine-Bayramiç arasında yol genişletme ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.


Ezine’den başlayıp Bayramiç ilçesine kadar yapılacak olan 21,8 kilometrelik BSK kaplamalı yol çalışmaları tamamlandığında; Çanakkale’nin tarihi ve turizm bölgeleri arasında önemli bir yere sahip Bayramiç ilçemizdeki Çanakkale Ayazma Pınarı Tabiat Parkı(Kazdağı) ile Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi gibi turizm bölgelerini ziyaret edecek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir sürüş keyfi imkanı sağlanmış olacak.

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