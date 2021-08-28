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Yerel Kazaya yardım ederken minibüsün altında kaldılar
Yerel

Kazaya yardım ederken minibüsün altında kaldılar

Antalya'da kaza yapıp yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım eden vatandaşlar, gelen başka bir minibüsün altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 15:18:00 -

Antalya'nın Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Hasan Sayman'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve 3538 sokağa dönmekte olan Yunus Emre Özdemir'in kullandığı ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Minibüsün yardıma koşanların üstünden geçti

Ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma koştuğu sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen minibüs, motosiklet sürücüsü ve yardıma koşan vatandaşlara çarparak metrelerce sürükledi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Sayman ağır yaralanırken yardımına koşan minibüsün altında kalan ticari araç sürücüsü Yunus Emre Özdemir, Ferhat Baran ve Azerbaycan uyruklu Samıl Islam Aghalıye Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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